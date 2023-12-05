Лжецелительниц все-таки отправили в колонию

Мошенниц из Волгограда, снимавших «порчу» со старушек за немалые деньги на улицах Севастополя и Евпатории, отправили в исправительную колонию. До этого суд первой инстанции приговорил их к условным срокам, но прокуратура Севастополя обжаловала решение.

«Приговор районного суда обжалован прокурором в связи с мягкостью наказания. Севастопольский городской суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил виновным наказание в виде 3,8 лет и 2,10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу. Осужденные взяты под стражу в зале суда», — говорится в решении Севастопольского городского суда.

Две жительницы Волгограда 49 и 54 лет начали зарабатывать в Севастополе весьма оригинальным способом в марте 2019 года. В полицию то и дело стали обращаться обманутые люди. Так, в феврале 2020 года у пожилой женщины на пр.Генерала Острякова под видом снятия порчи они похитили 100 тысяч рублей. В 2021 году — провели магические ритуалы для 75-летней жительницы Ленинского района Севастополя на сумму в 763 тысячи рублей. В том же году они «помогли» еще одной горожанке и «заработали» еще 480 тысяч рублей. В суде сообщили, что всего они обманули таким образом шесть человек на общую сумму 1,6 млн рублей.

«Вводя последних в заблуждение наличием у одной из осужденных целительских и экстрасенсорных способностей, просили передать им на время все имеющиеся у потерпевших наличные денежные средства, вместо которых после проведения «обряда»возвращали заранее подготовленный «муляж»», — уточнили в пресс-службе суда мошенническую схему осужденных.

Мошенницы свою вину признали полностью и Нахимовский районный суд в августе 2023 года приговорил их обеих к трем годам условно. Но прокуратура Севастополя посчитала это слишком мягким наказанием и обжаловала решение районного суда.