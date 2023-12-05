К концу 2025 года построят 11 новых модульных котельных

Строительство 11 новых блочно-модульных котельных, которые обеспечат качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района в зоне действия Севастопольской ТЭЦ, планируют завершить к концу 2025 года.

Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в ходе личного приема граждан полпредом в Южном федеральном округе в режиме видеоконференции.

«Будет построено 11 блочно-модульных котельных, в настоящее время ведется проектирование. Четыре проекта из 11 котельных будут завершены в декабре, остальные — в январе-феврале 2024 года. На 2024-2025 год в федеральной целевой программе запланированы средства на строительно-монтажные работы, на приобретение оборудования для этих котельных. Концу 2025 года все 11 котельных будут запущены, почти 30 тысяч человек, проживающих в Нахимовском районе Севастополя, получат качественное отопление», — цитирует М.Развожаева ТАСС.

Новые котельные появятся в зоне действия Севастопольской ТЭЦ по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Проектирование ведется по заказу Севтеплоэнерго с общей стоимостью в 136 млн рублей.

Согласно данным пресс-службы полпредства в Южном федеральном округе, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ котельных оценивается в 1,7 млн рублей.