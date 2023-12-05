Ищут пострадавших от мошенника, предлагавшего легко подключить воду и электричество

По версии полиции не менее 60 жителей Севастополя зря доверили свои деньги частному подрядчику, обещавшему без проблем и волокиты подключить их садовые участки к городским коммуникациям.

Следователями СУ УМВД России по Севастополю проводится предварительное следствие по уголовным делам по статье «Мошенничество». Предварительно установлено, что безработный 39-летний житель Ялты предлагал жителям садоводческих кооперативов свои услуги в подключении к городскому водоснабжению и электросетям за денежное вознаграждение. Исполнять взятые на себя обязательства он не намеревался, а чтобы ввести потерпевших в заблуждение, убедил заключать с ним договоры подряда на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, а также разработку и согласование необходимой проектной, технической документации.

Для придания видимости выполнения заключенных договоров мужчина организовывал выполнение первоначальных монтажных работ, а затем скрывался с деньгами обманутых владельцев земельных участков.

Подозреваемого задержали. Предварительно установлено, что от его противоправной деятельности пострадали по меньшей мере 60 жителей Севастополя, которым причинен материальный ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Следственным управлением УМВД России по Севастополю в настоящее время устанавливаются иные потерпевшие, которым преступными действиями данного человека причинен материальный ущерб. С заявлением необходимо обращаться в дежурную часть на пл.Восставших, 6.