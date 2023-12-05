Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл в порт Алжир

Фрегат, выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, прибыл в порт Алжир для участия в международном учении «Совместные военно-морские маневры-2023» с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Целью учения, которое пройдет в западной части Средиземного моря, является отработка совместных действий моряков двух стран, укрепление сотрудничества и взаимодействия между флотами. Для руководства учением в военно-морской базе Алжир из офицеров ВМФ России и ВМС Алжира создан Объединенный оперативный центр, а также сформирован корабельный штаб, для руководства морской фазой учения.

В ходе береговой составляющей учения будут проведены тренировки по организации связи, брифинги, состоится обмен практическим опытом по эпизодам совместных действий. В море экипажи кораблей проведут тренировки по обеспечению безопасности судоходства и поисково-спасательную операцию.