Дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск станут федеральными

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в федеральную собственность до конца года будут переданы дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск.

Как пояснил глава Крыма, это позволит реализовать проект трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону.

«Росавтодором готовится технико-экономическое обоснование. Предполагается, что на дорогах будет достаточно большой транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы», — отметил С.Аксенов.

Источник финансирования проекта пока не определен, уточнили в управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

«Таврида-2»

В декабре 2022 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства четырехполосной трассы Симферополь – Ростов-на-Дону, которая позволит снизить нагрузку на Крымский мост. Трасса позволит пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки.

Трасса «Таврида-2» будет построена как новая автострада в обход населенных пунктов, чтобы обеспечить максимально допустимую скорость. Длина новой автомагистрали составит около 600 км, стоимость — 350-400 млрд рублей.