Жители Инкермана решили купить себе причал и катер

Два года назад из-за аварийного состояния причала было прекращено катерное сообщение между Инкерманом и центром Севастополя. С тех пор, чтобы добраться в город и обратно инкерманцы пользуются автобусным сообщением. Это сложно, неудобно, а главное очень долго. Но ГУП «Севэлектроавтотранс», в ведении которого находятся катера, дату восстановления маршрута катера не называет. В ответах указывается, что перевозки возобновятся только после реконструкции объекта, которая заложена в госпрограмму.

И вот в первых числах декабря терпение людей лопнуло! В социальных сетях в инкерманской группе полушутя-полусерьезно люди написали: «Говорят, инкерманский причал дорого ремонтировать? Аренда тоже дорогая? Но вот, что нам предлагает один известный сайт объявлений: «Продам плавучий причал-понтон-волнолом. С полным комплектом документов. Водоизмещение полное — 138 тонн. Высота борта — 2,7 метров».

«Может скинемся по 150 рублей на причал, раз город и транспортные предприятия у нас такие нищие? Чем инкерманцы хуже северян? Мы тоже хотим катерное сообщение! И не в далёком будущем», — бросили призыв общественники и нашли много единомышленников. Под постом отчаяния появились десятки комментариев, люди с воодушевлением поддержали нестандартное предложение.

«Идея замечательная! В Инкермане 10 тысяч населения, если по одной тысяче скинемся, то ещё и на свой катер хватит». «Я готова скинуться!» «Надо как-то добиваться своего, согласна!» «Ой, да там сразу всякие организации будут палки в колеса вставлять: СЭС, пожарники, налоговая, ГИБДД, экологи, проктологи», — посыпались предложения и опасения от инкерманцев, которые устали ждать улучшение транспортной логистики в их районе и готовы самостоятельно решать насущные причально-катерные проблемы.

С причалами беда

В августе и.о. замгубернатора Павел Иено заявлял, что проектно-изыскательские работы по причалам на площади Нахимова, Захарова, на Радиогорке и в Инкермане планируется выполнить в этом году вместо запланированного срока в 2026. Тогда он подчеркивал, что на проектирование уйдет около года. Соответственно, начать строительство можно будет в 2024 году. Но уже через месяц оказалось, что заявленным планам осуществиться в ближайшем будущем не суждено.

И это не первый сдвиг сроков по началу реконструкции причалов за последние несколько лет. О переносе капремонтов причалов на неопределенное время заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 2021 году. Позднее стало известно, что срыв сроков тогда был связан с тем, что выполненная проектная документация не прошла госэкспертизу.

Кроме этого после «шторма века», бушевавшего в Севастополе 26-27 ноября, был серьезно разрушен причал на площади Захарова, значительно пострадала Графская пристань, причал на Радиогорке затонул. Катерное сообщение с Северной стороной было прервано на неделю.