Выступили против электронных и многодневных голосований на пеньках

Депутаты заксобрания от Коммунистической партии запросили месяц на внесение поправок в местный закон о выборах депутатов в севастопольский парламент.

На заседании 30 ноября депутаты рассматривали вопрос о внесении изменений в закон города от 30 апреля 2014 года, регулирующий проведение выборов депутатов заксобрания. Как объяснил один из авторов законопроекта депутат Павел Харламов, основные поправки касаются в основном формулировок, технических вопросов или вызваны новыми реалиями.

Скорее всего вносимые поправки являются настолько техническими, что депутаты не особенно вникли в суть вопроса.

Но тут слово взял глава регионального отделения партии КПРФ Василий Пархоменко. Он сообщил, что законопроект, который нуждается в корректировке, в той или иной степени касается всех жителей Севастополя. По его словам, поправки, которые будут внесены можно условно разделить на две части. Первая часть не требует особого обсуждения, но есть поправки, которые затрагивают основополагающие принципы демократических выборов.

— Если вы возьмете любой закон о выборах, то в числе первых статей вы обнаружите, что выборы должны проводиться равно, тайно и они должны быть прямыми. Вот три столпа, на которых базируются выборы. Если перевести на простой язык: вы как избиратель обязаны явиться в определенное место — на избирательный участок, получить бумажный бюллетень и путем тайного голосования исполнить свой гражданский долг. Все другие варианты специально оговариваются законом. Так вот, к сожалению, мы замечаем, что на эти столпы демократии в части выборов постоянно совершаются своего рода покушения, — обратил внимание В.Пархоменко.

Далее он указал, что ДЭГ — дистанционное электронное голосование убивает всю систему выборов: никто не в состоянии проверить правильность такого голосования. А на практике, голосование электронным способом кардинально отличается от голосования на избирательном участке.

Также депутат не доволен голосованием вне избирательных участков. Он напомнил, что на прошлых выборах в госдуму в Балаклаве был побит рекорд — 62% избирателей проголосовали вне избирательных участков.

— Голосовали где попало. Брали члены избирательной комиссии бюллетени и шли в какие-то кооперативы, во дворы, в народе такое голосование назвали «голосование на пеньках», — возмутился с трибуны В.Пархоменко.

Он также негативно высказался и о так называемых «многодневных голосованиях».

— Мы погорячились и уже внесли в 2021 году поправку, когда нас ковидом пугали. Но, по-моему, мы сделали неправильно, — заметил парламентарий.

В.Пархоменко от лица депутатов-коммунистов попросил коллег продлить время внесения поправок в законопроект до 29 декабря. Парламентарии большинством голосов проголосовали за новую редакцию законопроекта в первом чтении и удовлетворили просьбу коммунистов о внесении поправок до конца года.

Выборы нового — уже третьего состава Законодательного собрания Севастополя должны состояться в сентябре 2024 года. На их подготовку и проведение в городском бюджете предусмотрено 86 млн рублей.