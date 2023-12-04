Власти города работают над реализацией 96 инвестиционных проектов

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадим Васильев провел совместное совещание с правительством Севастополя, на котором рассматривались проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя», планы на 2024 год, а также механизмы привлечения инвестиций в основной капитал города Севастополя. Совещание состоялось в конце октября, а информацию о нем редакция добывала при помощи информационных запросов.

Как сообщил «Севастопольской газете» первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин, в соответствии с прогнозом развития города инвестиции в основной капитал Севастополя за 2022 год оценивается в 106,8 млрд рублей, в том числе внебюджетные инвестиции — 56,1 млрд рублей. В 2023 году инвестиции прогнозируются в объеме 96,4 млрд рублей; в 2024 году — 98,8 млрд рублей; в 2025 году — 101,3 млрд рублей.

Одним из путей привлечения внебюджетных инвестиций в город является реализация инвестиционных проектов. Местное правительство и АО «Корпорация развития Севастополя» ведут их поиск и сопровождение.

Сейчас на сопровождении находятся 96 инвестиционных проектов с планируемым объемом внебюджетных инвестиций 240,5 млрд рублей. Это проекты в области туризма, обрабатывающей промышленности, ИТ-сфере, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, судостроении, машиностроении и других отраслях.

Приоритетными инвестиционными проектами в Севастополе являются: «Создание культурного кластера на мысе Хрустальный», «Реализация комплексного развития территорий в городе Севастополе», «Развитие Балаклавы», «Создание туристического кластера на Северной стороне», «Терруар Севастополь», «Создание «ИТ-технопарка», «Создание рыбопромышленного кластера», «Развитие экологического туризма и маршрута активного отдыха «Большая Севастопольская тропа», «Создание индустриального парка «Гераклид».

Яхтенная деревня в начале строительства, а фондохранилище почти готово

В ходе своего рабочего визита в Севастополь замминистра строительства и ЖКХ РФ В.Васильев проинспектировал реализацию объекта госпрограммы «Создание яхтенной марины в Севастополе», в ее инвестиционной части — строительство «яхтенной деревни», реализуемой за счет внебюджетных источников финансирования.

Общая строительная готовность объекта госпрограммы составляет 15%, работы ведутся высокими темпами, проблемные вопросы по реализации объекта отсутствуют.

Также В.Васильев побывал на строительстве фондохранилища и инженерных сетей музея-заповедника «Херсонес Таврический», который должны были сдать пять лет назад.

На данном этапе объект почти завершён. Его готовность оценивают в 94%. Специалисты заканчивают отделочные работы и проводят индивидуальные испытания внутренних инженерных систем.

Справка

Основной капитал (основные средства) — это активы, которые имеют материально-вещественную форму. В основной капитал входят основные средства — здания, машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое.

Источником финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства, средства федерального, местного бюджетов, кредиты банков, заемные средства, средства внебюджетных фондов. В объем инвестиций в основной капитал не включаются затраты на приобретение в собственность земельных участков и объектов природопользования, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.