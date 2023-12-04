Уборка города от последствий шторма продолжится еще две недели

Коммунальные службы после шторма убрали около 2700 кубометров мусора, доложил 4 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

Он также отчитался о проведенном 2 декабря городском субботнике, в котором приняли участие несколько сотен человек. Вместе они убрали около 300 кубометров мусора и очистили порядка 300 тысяч квадратных метров площади. Вывоз мусора продолжается.

По словам Е.Горлова, горожане также самостоятельно убрали набережную Андрея Первозванного, остатки мусора горхоз обещает вывезти до конце 4 ноября.

В настоящее время довывозят деревья, которые были разрезаны и свалены на обочины, на что понадобится еще две недели.

Е.Горлову было указано на объекты, которые требуют восстановления. Это касается части фонарей освещения, которые на отдельных улицах перестали работать, а также части неубранных деревьев и кое-где подтопленных участков.

От жителей города также поступили жалоб по поводу разрушенных кровель.

Так, на Бориса Михайлова,12 УК нет реакции управляющей компании. Протекают кровли на Героев Бреста,3 и на Хрулева,11. Эти дома поручено взять на контроль.

Кроме того, на Хрюкина,3 жильцы жалуются на нахождение на крыше каких-то опасных элементов, УК дано поручение провести обследование.

Губернатор Михаил Развожаев также распорядился найти собственников и оштрафовать на предмет остающейся открытой трансформаторной будки на Якорной,12. Собственникам будки поручено выписать штраф.