Строительство «Огурца» затягивается

Завершение реконструкции двухуровневой автомобильной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе, прозванной в народе «Огурцом», отложено до ноября 2028 года, стоимость контракта увеличена на 0,8 млрд рублей.

Изменение госконтракта опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Согласно первоначальной документации сумма контракта оценивалась в 2,4 млрд рублей, а срок завершения работ — 20 декабря 2025 года. На сегодняшний день стоимость контракта увеличена до 3,2 млрд, а окончание работ продлены до 2028 года.

Реконструкция дорожной развязки началась весной 2021 года. Строительные работы выполняет компания из Карелии «Антей-СтройИнвест». Изначально подрядчик получил аванс в 30% и в 2021 году должен был освоить 605 млн рублей. В 22-м году — 279 млн рублей, в 2023-м — 878 млн рублей.

В процессе двухлетней работы компания «Антей-СтройИнвест» трижды была оштрафована на 100 тысяч рублей за «ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом». Штраф от 2021 года компанией до сих пор не оплачен.

Развязка-долгострой

Транспортную развязку на 5-м км Балаклавского шоссе начали строить еще в 2012 году. Потоки машин удалось закольцевать в эллипс — «огурец» — только в 2016 году. К этому времени стало ясно, что одноуровневое решение не справляется с трафиком. Основной транзитный поток транспорта с трассы «Таврида» должен въезжать в город именно здесь и двигаться по Балаклавскому и Городскому шоссе на Камышовское. Поэтому через «Огурец» запроектировали прямую дорогу вторым уровнем, углубленным под существующую развязку.

Напомним, что в марте 2021 года тогда еще директор департамента транспорта Павел Иено (нынче он и.о. вице-губернатора Севастополя) заверял, что «Огурец» сдадут в декабре 2022 года.