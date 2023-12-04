Семи российским регионам выделили деньги на газовые АЗС

Распоряжение о выделении на эти цели более 300 млн рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Ряд регионов России получит финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. Всего субсидии направят в семь регионов — Республику Татарстан, Кемеровскую, Омскую, Самарскую, Свердловскую и Ярославскую области, а также в Севастополь.

Средства предоставят организациям и индивидуальным предпринимателям для реализации инвестпроектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, а также коммунальной техники.

Отмечается, что компримированный природный газ — один из самых экологичных видов топлива, позволяющего значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.