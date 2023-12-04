Сельское хозяйство к 2030 году станет цифровым

В России прописана «дорожная карта» технологического развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с искусственным интеллектом и единой цифровой платформой.

Цифровизация услуг по господдержке российских аграриев и рыбаков будет проводиться в несколько этапов и будет выполнена к 2028 году. Такой показатель содержится в актуализированной редакции стратегического направления в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Цифровизация услуг по господдержке будет проводиться в несколько этапов: к 2026 году этот показатель должен достигнуть 50%, в 2027-м — 75%, в 2028 году оформление всех мер поддержки будет полностью переведено в цифровой формат.

Кроме этого, планируется внедрить в рабочие и управленческие процессы искусственный интеллект и другие новые технологии. Среди перспективных областей — развитие систем автоматического орошения и полива, использование доступного беспилотного транспорта для обработки полей, сбор спутниковых данных по состоянию почвы или запасов водных биологических ресурсов.

Предприниматели смогут воспользоваться современными технологиями для роста урожайности, оптимизировать свои затраты, наладить эффективные каналы сбыта продукции и получить целый ряд других конкурентных преимуществ для сельского хозяйства.

Обновленная редакция стратегического направления дополнена «дорожной картой», где прописаны основные этапы его реализации. Согласно документу, в декабре 2024 года должна завершиться работа над единой цифровой платформой агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Ее запуск в промышленную эксплуатацию запланирован на март 2025 года. Появление платформы даст возможность быстрее и эффективнее проводить анализ и прогнозирование отраслевых показателей комплексов.

К декабрю 2030 года новая система должна стать единой точкой интеграции всех информационных ресурсов Минсельхоза и Росрыболовства с электронными системами других ведомств. Таким образом, все расчеты, необходимые для субсидирования аграриев и сельскохозяйственного страхования, будут автоматизированы.

Еще один пункт «дорожной карты» — создание ситуационного цифрового центра Минсельхоза и Росрыболовства. Его функционал позволит вести мониторинг информационной безопасности всех цифровых ресурсов этих ведомств. Предполагается, что он начнет свою работу в декабре 2025 года

Всего на реализацию новых и уже запланированных мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства в бюджете следующего года предусмотрели более трех миллиардов рублей.