С 1 января отменят пять маршрутов

Над новой схемой начали работать еще в марте, предлагая отметить 20 маршрутов автобусов. В итоге обсуждений и презентаций на различных площадках отменить решили только пять, с переводом автобуса №137 до Качи в формат нерегулируемого тарифа, то есть, без льгот.

Среди положительных моментов новой схемы — переход пригородных маршрутов на единую стоимость, аналогичной стоимости, установленной на городских маршрутах. Теперь на всей территории Севастополя будет единый тариф — от Андреевки и Качи (кроме вышеупомянутого 137-го) до Орлиного и Родникового. По словам губернатора Михаила Развожаева, он уже распорядился этот тариф разработать.

— Мы хотим снизить количество транспортных средств на 28 единиц, оставив 644 единиц вместо 672-х за счет повышения класса транспортных средств и обеспечив увеличение провозной возможности на 5% при текущих объемах перевозок. Это позволит обеспечить дополнительные места для 12,5 тысяч пассажиров в сутки, — доложил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

С нового года появляется новый маршрут №98 (Маяк-1 – 5-й километр Балаклавского шоссе), для обеспечения транспортной доступности улицы Комбрига Потапова.

Троллейбусы №11 и 11а со следующего года переведут в автобусные, за исключением пробега от 5-го километра до площади Ушакова. Одно из оснований такого перехода — отсутствие на одном из участков контактной сети.

Отменятся автобус маршрута №17 (пос.Кальфа – пос.Дергачи), взамен продлевается ныне существующий маршрут №26а, который двигался от ул.Жидилова до 5-го километра, а теперь будет продлен до ул.Силантьева.

Кроме того, маршрут №17 дублируется еще несколькими маршрутами, а для Горпищенко остается троллейбус №17.

Отменяется автобус №20, который на 98% дублируется троллейбусом №20. При этом общее количество троллейбусов обещают увеличить.

С 2024 года планируется отмена маршрута №34. По статистике, из Камышовой бухты в Балаклаву в среднем проезжают четыре-пять человек, а сам маршрут полностью дублируется маршрутами №9 и №23. В качестве компенсации предложен бесплатную пересадку на 5-м километре.

Также предложен к отмене маршрут №44, в связи с низким пассажиропотоком, а маршруты №2 и №400 будут обеспечивать транспортную доступность района бухты Стрелецкая. Не исключается в случае необходимость возвращение маршрута №44 в летний период.

Маршрут №113 до площади Восставших, через площадь Нахимова по улицам Капитанской и Советской отменяют временно, до тех пор, пока не будут завершены строительные работы на мысе Хрустальный и ремонт улицы Капитанской.