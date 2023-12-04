Провели разведывательный поиск мин

Экипажи тральщиков Черноморского флота в в составе корабельной тральной группы отработали противоминные действия в акватории Черного моря.

В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.