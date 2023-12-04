Причал на Радиогорке отремонтируют не раньше 2025 года

Строительно-монтажные работы по причалу на Радиогорке раньше 2025 года не начнутся. Об этом 4 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Прежде речь шла о ремонте причала хозспособом и соответствующем формировании сметы.

— Радиогорка пока не функционирует, пока мы смотрим, как ее можно по временной схеме до проектирования запустить, — сообщил П.Иено.

Он также сообщил, что уже приехали специалисты из Мостотреста, пообещав в ближайшее время доложить о мероприятиях, которые необходимо будет провести. Уже заключены контракты с этим предприятием на проектирование. Завершить его предполагается в 2024. Таким образом, приступить к строительно-монтажным работам получится только через год, в 2025 году.

Пока же, как прозвучало, предполагается мониторить ситуацию.