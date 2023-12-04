Пишите письма Деду Морозу!

По всей стране в отделениях Почты России 1 декабря открылись специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу. А в Севастополе — по традиции — письма кидают в обычные почтовые ящики. Послания можно отправить до 31 декабря.

Письма пишут не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его национальным коллегам: Урал Морозу, Ямал Ири, удмуртскому деду Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, якутскому Чысхаану.

Чтобы избежать ошибок, проще всего обратиться в любое отделение почты. Там сотрудники помогут заполнить адрес и наклеить марку на конверт, дабы послание точно дошло до адресата.

Отправить письмо можно и самостоятельно — для этого нужно опустить его в ближайший почтовый ящик.

Главная резиденция российского Деда Мороза расположена в Великом Устюге — туда и стоит отправлять письмо: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Обратите внимание: чтобы получить ответ, на конверте следует указать обратный адрес и индекс.

«Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях и в логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат. Например, «Деду Морозу в Великий Устюг», — сообщили на Севастопольском почтамте.

В прошлом году в Великий Устюг было доставлено около 150 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых, и еще несколько тысяч — в другие регионы.