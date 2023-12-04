Насчитали 6,5 миллиардов ущерба от шторма

Заявки от пострадавших в результате шторма 27 ноября граждан и юридических лиц на возмещение продолжают принимать.

Представители бизнеса смогут подать такие заявки через программу «Мой бизнес» до 6 декабря.

Все поданные заявки будут анализироваться и оцениваться соответствующей комиссией. Однако, по словам губернатора Михаила Развожаева, там, где бизнес пострадал, город постарается возместить ущерб в форме дотаций их федерального бюджета.

ПО его словам, в минувшую пятницу правительством страны ситуация была переведена на федеральный уровень реагирования, с признанием предварительного ущерба в сумме 6,5 млрд рублей.

--Ждем сейчас соответствующего механизма оценки и доведения средств, а дальше через свои комиссии по линии бизнеса и граждан будем принимать решения о компенсационных выплатах, – заявил М.Развожаев.

Он также сообщил, что выделение средств ожидается к концу года.

Пока же необходимо надо будет качественно провести работу по оценке, инвентаризации и выработке регионального механизма, как эти выплаты производить с точки зрения оценки и подтверждения ущерба.