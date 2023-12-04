Наркокурьера из Ялты задержали в Севастополе

Жительницу Ялты задержали с поличным, когда она делала «закладки» с наркотиками. Женщина намеревалась сбыть севастопольцам марихуану и мефедрон.

«Наркозависимая безработная 32-летняя жительница Ялты выполняла функции курьера в Интернет-магазине по продаже наркотиков. Бесконтактным способом посредством тайниковых закладок она закупала оптовые партии различных запрещенных веществ, затем расфасовывала на более мелкие партии и продавала наркозависимым лицам региона аналогичным способом через запрещенные сайты в интернете», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В ноябре текущего года наркокурьер приехала в Севастополь, чтобы сделать несколько закладок каннабиса. В этот момент ее и задержали сотрудники УФСБ. Кроме того, у злоумышленница во время досмотра обнаружили свертки с мефедроном.

Сейчас в отношении жительницы Ялты возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.