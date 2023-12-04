Многодетная семья в Крыму отравилась угарным газом

В селе Укромное Симферопольского района от отравления угарным газом погибли супруги и два их ребенка. Еще трое детей супружеской пары госпитализированы в больницу, возбуждено уголовное дело.

«Сегодня ранним утром в частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четверых человек — супружеской пары и двоих детей ( мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом. Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который прибыл в связи с тем, что мужчина не вышел на работу. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

На место трагедии выехали следователи и следователи-криминалисты. Специалисты предприятия «Крымгазсети» проводят осмотр домовладения, отопительных приборов, газового котла, систем вентиляции. По факту гибели членов семьи возбуждено уголовное дело. Руководитель крымского Следкома Владимир Терентьев поручил тщательным образом установить все обстоятельства трагедии, дать оценку действиям контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования отопительного оборудования.