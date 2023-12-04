Катера пока будут ходить от паромных причалов

Частично движение катеров восстановлено 2 декабря, сообщил 4 декабря на аппаратном совещании в правительстве и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, в настоящее время ведется обследование причалов и подготовка к запуску паромного сообщения.

– В ближайшее время мы доложим по состоянию причалов и возможности запустить одновременно катерное и паромное сообщение, – сообщил П.Иено.

Пока же катера работают на причалах, где пришвартовывался паром.

Сам паром пока не ходит, поскольку определяется объем работ.