Какие законы вступают в силу в декабре 2023 года

Новые требования к авторизации на российских сайтах, запрет закрытия учреждений культуры без оценки последствий и учета результатов опросов местных жителей, ужесточение контроля за деятельностью рейтинговых агентств и другие законы декабря — в материале, подготовленном пресс-службой Государственной Думы РФ.

1 декабря

Меняются правила авторизации на российских сайтах

Авторизация на интернет-ресурсах РФ будет возможна только по российскому номеру телефона, с помощью «Госуслуг», единой биометрической или иной системы, полностью или на 50 % контролируемой российской стороной. На рассмотрении ГД находится законопроект, который позволит компаниям решить юридические вопросы, касающиеся российского контроля, до конца 2024 года. Изменения направлены на защиту персональных данных россиян. Также законом закреплены особенности регулирования деятельности провайдеров хостинга.

11 декабря

Борьба с незаконным переводом пенсионных накоплений усилится

Финансовый уполномоченный будет рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Речь идет о случаях, когда потребитель требует возврата средств предыдущему страховщику. Также исключено ограничение по сумме в 500 тыс. рублей в отношении требований граждан к негосударственным пенсионным фондам. Закон призван минимизировать мошеннические действия в этой сфере.

Условия содержания осужденных смягчили

Вступает в силу закон, направленный на гуманизацию условий содержания подозреваемых и осужденных. В частности, с трех до четырех лет повысят возраст детей, которых матери могут иметь при себе, вдвое увеличится сумма средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, а к решению вопросов о взысканиях и переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие будут привлекать дисциплинарные комиссии.

Уточнены основания для признания загранпаспортов недействительными

Определены основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию и т. п.

14 декабря

Региональных уполномоченных по правам ребенка освободят от судебных госпошлин

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ не будут платить госпошлину при обращении в суд с административными исковыми заявлениями в защиту прав и законных интересов детей.

От уплаты государственной пошлины в таких ситуациях уже освобождены Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

20 декабря

Контроль за деятельностью рейтинговых агентств ужесточен

Банк России наделяется полномочием устанавливать требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам. Закон также обязывает такие агентства проводить проверку качества своих методологий в соответствии с требованиями регулятора.

22 декабря

Закрытие учреждений культуры без оценки последствий запрещено

Решение о реорганизации или ликвидации государственного или муниципального учреждения культуры может быть принято только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения и с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения.

30 декабря

Сокращен срок рассмотрения заявлений о выдаче лицензии на оружие

Срок рассмотрения Росгвардией заявлений о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему будет составлять 20 рабочих дней со дня подачи. Ранее они рассматривались в течение месяца.