Энергодару требуются кадры

Севастопольский государственный университет будет обучать кадры для Запорожской АЭС. На данный момент в Энергодаре и на самой атомной электростанции ощущается острый кадровый дефицит.

Руководство Запорожской АЭС, администрация Энергодара и Севастопольского государственного университета подписали меморандум о сотрудничестве. По словам главы администрации Энергодара Эдуарда Сеновоза, на новые территории нужно большое количество специалистов — от рабочих до компетентных, знающих российское законодательство, руководителей. На данный момент городу нуждается в переформатировании всех служб города и, в первую очередь, двух крупнейших предприятий — АЭС И ТЭС.

— Нет ни одной профессии, ни одной квалификации, которая не нужна. Это рабочие всех направлений. Сегодня мы познакомились с руководителем Морского колледжа, мы поняли, что даже водолазы нам понадобятся. Нужны муниципальные служащие, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, соцработники, преподаватели дошкольных и школьных учреждений, медики. Обязательно будет у нас обмен студентов, — рассказал Э.Сеновоз.

Глава Энергодара выразил уверенность, что севастопольские специалисты, сами побывав в подобной ситуации, смогут помочь и советом и делом. В свою очередь, директор Запорожской АЭС Юрий Черничук также заявил о том, что атомная электростанция ждет российских специалистов.

— Мы разговаривали с руководителями колледжей, они не назвали ни одну специальность, от которой бы я отказался. Во взаимодействии с Росатомом мы на 2024 год с СевГУ заключили 50 целевых договоров на подготовку технических специалистов. Это будущие операторы реакторов, инженеры и другие специалисты. Эта программа у нас не разовая, на постоянной основе. Будут заключаться целевые договоры и на следующий год. Такая база как севастопольские учебные заведения и практика — это мощный толчок, — заявил Ю. Черничук.

Он напомнил, что Севастополь всегда сотрудничал с Энергодаром, и до сих пор на АЭС работает много севастопольских специалистов. По поводу ситуации на самой Запорожской АЭС, ее директор сказал, что она непростая, так как Энергодар находится в зоне боевых действий. И это первый подобный опыт в мире, когда ядерный объект находится в таком положении.

— Тем не менее, станция находится в безопасном состоянии. Соблюдаются все условия для безопасной эксплуатации АЭС, оснований для беспокойства на сегодняшний нет, — заверил Ю.Черничук.

Кстати, на АЭС постоянно работает и миссия МАГАТЭ. По словам директора АЭС, в 2022 году было много слухов, фейков и инсинуаций, поэтому решено было предоставить МАГАТЭ полную информацию, а для экспертов — хорошие условия.

— Было принято решение оставлять экспертов МАГАТЭ для мониторинга ситуации. На сегодняшний день 13 миссия заканчивает свою работу, завтра, 5 декабря, начнется 14 миссия МАГАТЭ, приедет новая группа экспертов. Мы сегодня выезжаем из Севастополя, чтобы их встретить. Экспертам созданы все условия для нормального проживания и работы. Всю информацию, что делается для безопасности станции, им ежедневно предоставляется, – сообщил Ю.Черничук.

На вопрос журналистов «Безопасно ли ехать в Энергодар российским специалистам?», директор атомной станции ответил, что в городе живут люди, много мам с колясками и все, что зависит от городского руководства и сотрудников АЭС для безопасности делается. Но гарантии сейчас может дать «только господь бог».

В чем суть меморандума

Ректор СевГУ Владимир Нечаев рассказал, что университет планирует увеличивать число мест по целевым договорам для запорожской молодежи Кроме того, в Энергодаре в партнерстве с университетом будут открыты предпрофессиональные классы. Также для энергодарских школьников будут проводится образовательные смены в крымских детских лагерях. Этим летом такая смена уже была. Абитуриентов подготовят к внутренним вступительным испытаниям СевГУ в онлайн и оффлайн форматах, а также в летних школах, а для педагогов станут доступны курсы повышения квалификации. В свою очередь, севастопольские студенты института ядерной энергии и промышленности смогут проходить практику на Запорожской АЭС.

Также в меморандуме прописан еще один пункт о развитии в Энергодаре перспективных направлений, в частности, по запуску Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра), организации широкой линейки радиофармпрепаратов для использования при проведении ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ исследований.