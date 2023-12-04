Частных перевозчиков обяжут принимать школьные проездные билеты

На ряде частных компенсационных маршрутов с площади Захарова водители отказывались принимать школьные проездные билеты. На это указал губернатор Михаил Развожаев своему заместителю Павлу Иено 4 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как выяснилось, часть частных перевозчиков не поддерживают использование льготных документов, несмотря на то, что эти перевозчики выполняют компенсационные рейсы, что само по себе предполагает сохранение всех льгот граждан.

М.Развожаев распорядился довести до перевозчиков эту информацию либо заменить частников, не намеренных следовать установленным стандартам.

П.Иено заверил, что в новой маршрутной сети, которая вводится с 1 января 2024 года, таких проблем не будет.