Балаклавская яхтенная деревня создаст две тысячи рабочих мест

Комплекс гостиниц и рекреационных объектов разместится на улицах Новикова и Калича. Документы градостроительного планирования этих территорий уже готовы.

Как сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе Минстроя России, за счет внебюджетных источников финансирования в рамках приоритетного проекта «Развитие Балаклавы» предусматривается создание рекреационного комплекса «Яхтенная деревня» с планируемым объемом инвестиций 40,7 млрд рублей до 2030 года.

Проектом предусмотрено строительство гостиниц и рекреационных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры. В общей сложности строительство рекреационного комплекса позволит создать около двух тысяч рабочих мест.

В настоящее время ведется работа по формированию и передаче инвестиционных площадок для строительства комплекса. Получены документы градостроительного планирования территорий по улицам Новикова и Калича, на которых планируется реализация инвестиционного проекта.

Также, в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя продолжается строительство яхтенной марины в Балаклаве. Работы ведутся в соответствии с графиком.

«На данный момент в активной стадии строительства находятся объекты Таврической набережной и инженерные сети. Уже выполнены противоаварийные работы на объекте культурного наследия «Склад коньячного завода В.Э.Шитта, 1900-1910 гг.», находящемся в зоне строительства объекта. Планируемый срок ввода Таврической набережной в эксплуатацию — 2025 год», — сказано в ответе Минстроя.

Отметим, что 7 ноября в ходе заседания архитектурно-художественного совета Севастополя прозвучала информация о планах восстановить целый ряд балаклавских объектов культурного наследия. В их числе: дачи Апраксина, Щербины, врача Педькова, охотничий домик князя Юсупова, склад коньячного завода Шитта.