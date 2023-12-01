Вынесен приговор компаньонке по родам, из-за которой погиб младенец

Суд назначил два с половиной года условного лишения свободы доуле, которая погубила новорожденного во время домашних родов. Женщина не имела медицинской лицензии, но стала принимать сложные роды.

39-летняя уроженка города Северодвинск Архангельской области жила в Севастополе. Женщина решила организовать бизнес и заняться частной медицинской практикой в Крыму под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в РФ. Она принимала беременных женщин в арендуемых офисах в Севастополе и Симферополе, консультировала их и назначала БАДы.

«В ноябре 2022 года к подсудимой обратилась беременная женщина, жительница поселка Ленино, с намерением воспользоваться услугами «доулы» и та убедила потерпевшую в наличии у нее медицинского образования и опыта принятия домашних родов. «Доула» обозначила стоимость оказания услуги в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Республики Крым.

Второго февраля текущего года у крымчанки начались сложные роды. Доула видела, что нужно делать «кесарево сечение». Тем не менее, она заверила роженицу, что «все хорошо» и «скорую помощь» не вызвала. В результате новорожденный мальчик скончался от острой гипоксии из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

На судебном заседании помощница по родам свою вину не признала и просила ее оправдать. Но суд постановил, что так называемая доула осуществляла медицинскую помощь без лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека. Суд приговорил женщину к двум с половиной годам условного срока с испытательным сроком на два года.

В мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка – 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к полутора годам ограничения свободы.

Доула — это помощница женщины в домашних родах. Она не делает никаких медицинских манипуляций, не имеет медицинского образования и не может заменить акушерку.