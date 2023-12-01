В Севастополе живет более 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В Севастополе по данным прошлого года проживало более 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. В основном заражение происходит половым путем.

Число больных, состоящих на диспансерном учете в медицинских учреждениях, на конец 2022 года составило 2539 человек. Впервые в прошлом году выявили эту болезнь у 206 человек, в их числе есть и один ребенок. Распространенность ВИЧ-инфекции среди пациентов, с первые в жизни установленным диагнозом, составила 37,3 человек на 100 тысяч населения, сообщили в пресс-службе Крымстата.

ВИЧ-инфекция выявляется и у беременных. Так, в 2022 году у 61 женщины обнаружили эту инфекцию, а родили из них только 29.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это инфекция, поражающая иммунную систему организма. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). На сегодняшний день СПИД вылечить невозможно. Символом надежды всего человечества на будущее без синдрома приобретенного иммунного дефицита — «красная ленточка». Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается с 1988 года по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и генеральной Ассамблеи ООН.

В департаменте здравоохранения напомнили, что любой человек может проверить свой ВИЧ-статус абсолютно бесплатно и анонимно. Сделать это можно: в Севастопольском Центре СПИДа, по адресу Коммунистическая, 40 бесплатно каждый будний день с 8.00 до 13.00. Кроме того, 1 декабря с 10.00 анализ на инфекцию можно будет сдать в мобильной амбулатории на площади Нахимова.

«На территории Севастополя за распространением инфекции наблюдают с 1989 года. Врачи уточняют: основное инфицирование — 60% составляет половой путь и только чуть более 20% — люди, употребляющие наркотики», — уточнили в департаменте.