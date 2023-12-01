Провели первенство города по спортивной радиопеленгации

Соревнования по направлению «Спортивная радиопеленгация» прошли 25 и 26 ноября в районе Сапун-горы. Они организованы севастопольской Станцией юных техников, с участием спортсменов в возрасте от 7 до 18 лет. Два дня подряд ребята соревновались в дисциплинах 3,5 МГц и 144 МГц, противостоя непогоде – в Севастополе в эти дни было ветрено, а дожди превратили дороги в грязевую кашу. Но, несмотря на это, уже на старте стало ясно – погоде соревнования не испортить.

Любопытно, что результаты соревнований должны были стать основой для формирования сборной команды города. Именно поэтому каждый из участников был заинтересован, как минимум, в призовом месте.

Так оно и вышло – все принявшие старт участники показали хорошие результаты, а вошедшие в призовую тройку участники будут представлять Севастополь в следующем году на соревнованиях Всероссийского уровня.