В бане во время пожара погиб человек

В садоводческом товариществе «Мекензиевы горы» загорелась баня. Пожарные оперативно прибыли на вызов, но строение уже было охвачено пламенем.

«Очередной трагический случай зарегистрирован на этой неделе в Севастополе. 28 ноября при пожаре в бане погиб человек. Беда произошла на территории частного домовладения в садоводческом товариществе «Мекензиевы горы». Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Его удалось быстро одолеть, однако внутри был обнаружен погибший мужчина», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

В связи с трагедией в МЧС напомнили о правилах пожарной безопасности при строительстве бань и их использовании: металлические печи нужно покупать только заводского производства и с сертификатом; важно следить за исправностью печей и дымоходов, вовремя проводить чистку печи и контролировать исправность проводки. Перед растопкой печи обязательно необходимо проверять наличие тяги и не использовать жидкое топливо, заменять раскрошившиеся камни в печи.

И, конечно же, в бане нельзя курить или пользоваться свечами.