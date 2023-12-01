Ураган 26 ноября отнесен к ЧС федерального уровня

Непогода с ураганом и штормом в Крыму, Севастополе и Донецкой Народной Республике отнесена к ЧС федерального уровня реагирования, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«1 декабря состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя министра МЧС России Анатолия Супруновского. Ее решением обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к ЧС федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования», — сказали в пресс-службе.

Погибли пять человек, 12 пострадали

В результате обрушившегося на Крым шторма пять человек погибли и 12 пострадали, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Глава республики констатировал, что стихия в общей сложности затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тыс. человек. Произошло затопление 159 частных домовладений, двух многоквартирных домов, 193 приусадебных участков, 60 дачных домов в трех муниципалитетах. Зафиксировано 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, 873 — с повреждением кровель зданий и сооружений.

На утро 1 декабря без электроснабжения остается около 1,6 тысяч абонентов, из них в Симферопольском районе — около 500. Организован подвоз воды населению, задействовано 25 единиц техники. Освобождено от воды 60 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дачных домов, 83 приусадебных участка. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 3 тысяч человек и 350 единиц техники.

Циклон 26 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, ДНР, ЛНР. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта. В Крыму, по последним данным, общий ущерб составил 39,7 млрд рублей.