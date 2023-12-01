Севастопольский депутат ушел на СВО

Информацию о контракте В.Зубенко с Минобороны подтвердили в городском отделении общественной организации «Боевое братство», которым депутат руководит.

На сайте заксобрания говорится, что В.Зубенко занимает должность председателя постоянного комитета парламента II созыва по законодательству и государственному строительству. Ему 62 года. Депутат окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, был старшим офицером отдела Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. В 1998 году ушел в запас. Награжден несколькими медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В.Зубенко выступал за принятие закона о поддержке севастопольских участников специальной военной операции и их родных, который должен стать «существенной поддержкой для наших участников СВО». Закон приняли.