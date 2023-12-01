Разрушенные причалы быстро не восстановят

После недавнего шторма целый район города остался без морского сообщения с центральной частью Севастополя, что для многих жителей уже стало серьезной проблемой.

Далеко не все горожане имеют личный транспорт или готовы ежедневно выстаивать очереди на компенсационные маршруты, дабы вовремя успеть на работу и обратно.

Морское сообщение было и остается важнейшей и к тому же традиционной транспортной артерией города, без катеров и паромов жизнь города представить трудно. Однако теперь, к сожалению, приходится. Вопрос о сроках восстановлении морского сообщения был задан во время прямого телеэфира губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Ведется проектирование, составляется смета

Из его ответа следует, что сейчас в городе наиболее разрушенными оказались причалы на площади Захарова и на Радиогорке.

«Понятно, что их оба надо в принципе капитально реконструировать. Проектирование уже ведется, оно началось гораздо раньше, чем случился этот шторм. Это сложные гидротехнические сооружения, для их проектирования нужно время и немалые средства для того, чтобы их практически создать заново», – ответил на вопрос М.Развожаев.

Тем не менее, он сообщил, что городские службы сейчас оценивают текущую ситуацию и составляют смету.

Пока будут ремонтировать хозспособом

«Сейчас оценим по текущей ситуации, как можно привести в порядок в текущих положениях, чтобы оно было безопасно и могло осуществлять свою функцию. Для этого надо еще несколько дней, потом мы будем принимать решение. Сейчас приведем в порядок хозспособом, до того, как уже будут завершены проектные работы. Но очевидно, что несколько недель понадобится, чтобы восстановить сообщение с этими причалами. Поэтому будем стараться сделать это быстрее», – обрисовал ситуацию М.Развожаев.

Некоторые уцелели

Он также сказал, что предпринимались определенные усилия для того, чтобы их постараться сохранить, но они не выдержали из-за ветхости. В Троицкой бухте причал привели в порядок или те, что были защищены от волны по своему местоположению.

Нельзя сказать, что такое объяснение успокоило жителей Северной стороны. В комментариях они снова и снова пишут о существующих для них неудобствах.

Предлагая при этом варианты других маршрутов, с использованием уцелевших причалов, например, в бухте Троицкая или в Голландии. Севастопольцы также недоумевают, почему поиском альтернативных вариантов не занимаются в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. А ведь могли бы!