Пляжам Севастополя не везет с летними кинотеатрами

Летний кинотеатр на пляже «Учкуевка», который соорудили по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и торжественно открыли в июне текущего года, располагался в самовольной постройке.

В 2023 году оператор пляжа «Учкуевка» ООО «СевКвадро» получил грант в форме субсидии из бюджета Севастополя на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На бюджетные деньги оператор переоборудовал пляжную постройку, установил в ней телевизионный экран и в июне 2023 года начал ее использовать как летний кинотеатр без разрешения на ввод капитального объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе правительства.

Оказалось, что по распоряжению городского правительства это самовольное строение должно было снести ГБУ «Парки и скверы». Но демонтаж постройки выполнен не был.

По итогам прокурорской проверки ГБУ «Парки и скверы» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Кроме того, прокуратура Нахимовского района возбудила в отношении ООО «СевКвадро» и его гендиректора два дела об административном правонарушении. Рассмотрев их, Арбитражный суд Севастополя признал юридическое лицо и должностное лицо виновными и оштрафовал на общую сумму 270 тысяч рублей.

Три грантовых кинотеатра

В июне начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко сообщила, что на городских пляжах впервые установят три летних кинотеатра: на пляже «Учкуевка», а также на пляжах «Яшмовый» на Фиоленте и на Золотом пляже в Балаклаве. На их открытие были выделены бюджетные деньги. Но, как оказалось, летний кинотеатр в Учкуевке открыли в самовольной постройке. Кинотеатр на пляже «Золотой» с трудом и после прокурорской проверки заработал лишь в сентябре, но уже 27 ноября его снесло ураганом. Пока не было скандала только с кинотеатром на «Яшмовом», но чтобы спуститься к нему, нужно преодолеть 800 ступенек.

Но еще в конце октября депутаты заксобрания задавали Л.Остапенко вопрос об уместности использования бюджетных миллионов для строительства кинотеатров на труднодоступных пляжах «Золотой» и Яшмовый», где подобная услуга не может быть слишком востребована. Суть ответа чиновницы: дают деньги — надо осваивать, а целесообразность дело второе.