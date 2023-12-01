Открыли выставку, посвященную всем морским кампаниям Крымской войны на Черном море

В ретро-кинотеатре «Украина» 30 ноября состоялось открытие выставки «Крымская война на Черном море», посвященная 240-летию Черноморского флота и 170-летию начала Крымской войны. В экспозиции представлено свыше ста редких экспонатов, некоторые из них демонстрируются впервые.

Выставка знакомит посетителей с малоизвестными эпизодами военно-морских кампаний 1853-1855 годов на Черном море, рассказывает о подвигах моряков в ходе 349-дневной обороны Севастополя, итогах Крымской войны для Черноморского флота и города.

— Выставка «Крымская война на Черном море» приурочена к череде памятных дат, которые отмечаются в 2023 году: это уже отмеченные юбилеи 240-летие Севастополя и Черноморского флота. В октябре исполнилось 180 лет с начала Крымской войны, сегодня 30 ноября исполняется 170 лет величайшей из побед Военно-Морского флота России — победы при Синопе в 1853 году, — рассказала заведующая отделом «История Крымской войны 1853-1856 гг.» Музея обороны и освобождения Севастополя Екатерина Малиновская.

В экспозиции представлены обмундирование и вооружение моряков-черноморцев и флотов противника, детали оснастки кораблей и корабельные приборы, предметы подводной археологии. Особого внимания заслуживают личные вещи моряков Черноморского флота, участвовавших в Первой обороне Севастополя.

На стендах помимо литографий морских сражений и кораблей выставлено большое количество портретов моряков-черноморцев. «Тех, кто отстаивал Отечество на море, кто сошел на берег по затоплению кораблей и защищал Севастополь в ходе его 349-дневной обороны», — отметила Е.Малиновская.

По ее словам, из числа личных предметов участников обороны следует особо отметить подзорную трубу вице-адмирала Нахимова, уникальную пепельницу командира линейного корабля «Императрица Мария» Барановского, которая по семейной легенде находилась на палубе корабля во время Синопского сражения.

Старший научный сотрудник отдела «История Крымской войны 1853-1856 гг.» Музея обороны и освобождения Севастополя Вячеслав Швец рекомендовал обратить внимание на тканный платок, посвященный Синопскому сражению. Он был создан в 1856 году по горячим следам величайшего русского триумфа на Черном море.

— Интересно, что на платке Нахимов изображен в фас. Таких его образов у нас практически нет, в основном до нас дошли изображения адмирала в профиль, — уточнил историк.

Выставка «Крымская война на Черном море» будет работать в кинотеатре «Украина» с 30 ноября по 13 февраля. Вход свободный.