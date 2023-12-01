Начали приводить в порядок пляжи

ГБУ «Парки и скверы» приводят в порядок пляж «Солнечный», пострадавший после урагана в ночь на 27 ноября. Впрочем, сейчас все севастопольские пляжи представляют собой не лучшее зрелище.

«Специализированная техника усиленно ликвидирует последствия циклона на пляже «Солнечный» в парке им. Анны Ахматовой. Несмотря на разрушительные последствия стихии, специалисты оперативно приступили к уборке обломков и восстановлению пляжной инфраструктуры», — сообщили в ГБУ «Парки и скверы».

Подобные работы необходимо будет провести на всех севастопольских пляжах: везде разрушена пляжная инфраструктура, разбиты постройки, повреждены киоски и кафе, повсюду валяется куча мусора. На набережные во время шторма море выбросило огромные валуны. Например, такая картина наблюдается на набережной парка Победы. Также очевидцы увидели там поваленное дерево, пострадал и дельфинарий.

На пляже «Омега» практически не осталось песка.

Верящие в чудо люди обсуждают выстоявшую в шторм статую апостола Андрея Первозванного, хотя лавочки, урны и даже фонари на набережной превратились в горы мусора, а пешеходные дорожки забросало огромными валунами.

Волны разнесли вдребезги бетонную набережную возле пляжа «Ушакова балка», как проволоку согнули электрический столб. На балаклавском пляже «Золотой» пострадал летний кинотеатр, который установили недавно и с большим трудом.

Не лучшим образом выглядит и другой балаклавский пляж — «Серебряный»: «Вода отступила, обнажив массивные валуны и гальку, которые обычно скрыты под толщей воды. О былой инфраструктуре напоминают лишь спасательные круги, буи и груда древесины, служившие туристическим целям в летний сезон».

Дикий пляж «У маяка» в Каче после шторма лишился доступа к морю. Лестница, ведущая к нему, серьезно разрушена и теперь представляет собой опасную конструкцию. На пляжах в Любимовке, Учкуевке, Орловке ситуация идентичная: волны уничтожили зоны отдыха, раздевалки, торговые павильоны, хозяйственные постройки, спасательные вышки.

В очередном ремонте нуждается пляж «Хрустальный». Там не только пострадала вечно смываемая плитка, но также были повреждены балясины, смотровая площадка и смыло лаундж-зоны с галькой. Но и здесь было место чуду — карусель, вызвавшая множество предположений в соцсетях, что ее штормом отнесет на Северную сторону, выстояла, получив незначительные повреждения.