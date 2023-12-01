Юный изобретатель из Севастополя признан лучшим в России

В рамках III Конгресса молодых ученых, который проходил в Парке науки и искусства «Сириус», проведен фестиваль ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов) «Наука и изобретения для жизни». Фестиваль также включил конкурс «Изобретатель года», где были названы имена лучших юных изобретателей и рационализаторов страны.

От Севастопольской Малой академии наук (МАН) в конкурсе принял участие Дмитрий Наконечный – ученик 10 класса Севастопольской лицея -предуниверсария. Кроме этого, в «Сириусе» также была организована небольшая выставка работ учащихся Малой академии наук Севастополя по подводной робототехнике. К слову, севастопольцев пригласили поучаствовать в конкурсе после успешного представления их работ в Государственной Думе РФ.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Малой академии наук Сергей Пасеин, всего в конкурсе было пять номинаций, в одной из которых, а именно в номинаций «Юный изобретатель года РФ», и был признан лучшим Дмитрий Наконечный. Диплом ему вручил вице-премьер, председатель Попечительского совета ВОИР Дмитрий Чернышенко.

По словам директора, Д.Наконечный написал программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для подводных роботов, которые способны распознавать жесты аквалангистов, и, в зависимости от поданного жеста, выполнять те или иные команды. Эта его программа может использоваться в реальном секторе экономики, в научных исследованиях, а также в военной области.

Испытания проводились в бассейне Севастопольского государственного университета и в сентябре на профильной смене севастопольского центра «Альтаир».

Как рассказал С.Пасеин, разработкой Д.Наконечного заинтересовались будущие военные инженеры, которые сейчас учатся в военном училище и также участвовали в конкурсе.

— Ребята занимаются разработкой малобронированных робототехнических систем, которые используются в боевых условиях. Речь идет о разведчиках и различных противотанковых устройствах. Курсантов заинтересовала разработка нашего Д.Наконечного, и они предложили ему сотрудничество, — сказал С.Пасеин.

Оказывается, курсанты ранее пробовали обращаться за помощью к специалистам, но те соглашались сотрудничать за весьма немалые деньги.

Разработка юного изобретателя из Севастополя показалась им весьма интересной и перспективной. Теперь его исследование нужно адаптировать для их потреьностей, «вытащить» из воды и переформатировать на распознавание объектов на суше – машин, людей...