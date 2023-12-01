Инаугурировали королеву и принцессу бала хризантем

Все «за» на сайте подсчитаны и просуммированы, а красочный ящичек, в который посетители могли опускать бюллетени для голосования, унесен для будущей весны, когда в Никитском ботаническом саду в очередной раз состоится Парад тюльпанов.

На втором (заключительном этапе) самых-самых выбирали из десяти финалистов (по пять в каждой номинации). Разумеется, каждый из проголосовавших «держал кулаки» за своих избранниц. И многие не ошиблись в прогнозах, когда наконец-то объявили победительниц.

Итак, в номинации крупноцветковых хризантем победил сорт «Симфония», созданный селекционером Наталией Смыковой в 2013 году. Это действительно эффектный цветок, отличающийся интеллигентностью, грациозностью и изысканностью. А еще удивительным цветом, который явно выделяет «Симфонию» среди подруг.

Принцессой бала названа мелкоцветковая хризантема «Счастливый Крым», выведенная в 2014 году селекционера Зоей Андрюшенковой. Мимо цветника «Счастливый Крым» также было невозможно пройти, не остановившись, ее огненно-красный цвет, сравнимый в июльским полднем или, наоборот, сентябрьским закатом, привлекал и манил.

Интересно, что нынешняя цветочная экспозиция продержалась в Никите весь ноябрь и даже успешно пережила шторм века. Рассказывают, что особую выдержку проявил сорт «Василий Лановой», получивший корону в прошлом году, и еще первая обладательница королевского титула – хризантема Anastasia.