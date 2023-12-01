Бизнесу продлили налоговые льготы

На пленарном заседании Законодательного Собрания Севастополя были приняты сразу в двух чтениях закон, сохраняющий и в 2024 году действующие пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения и «налоговые каникулы» по упрощенной патентной системе налогообложения для новых предпринимателей.

В 2023 году упрощенцы платят не шесть, а четыре процента, если объектом налогообложения являются доходы. Если налоги платят с доходов, уменьшенных на величину расходов, ставка снижена с 15% до 10%. Дополнительно снижены налоговые ставки по отдельным отраслям. Если объектом налогообложения являются доходы: до 1% — в туристической отрасли и до 3% — в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и культуре. Для объекта налогообложения доходы за вычетом расходов, до 5% — туристической отрасли.

Депутаты также рассмотрели проект закона, предусматривающий поэтапное увеличение налоговых ставок по налогу на имущество организаций в целях щадящего увеличения налоговой нагрузки. В отношении объектов, налоговая база которых определяется как среднегодовая стоимость имущества, действующую ставку 1,5% планируется увеличить до 1,8% на 2024 год, до 2,2% — на 2025 год. В отношении объектов, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, действующую ставку 1% — увеличат до 1,3% на 2024 год, до 2% на 2025 год, — отметил парламентарий.

Дополнительные доходы бюджета Севастополя от увеличения налоговых ставок в предлагаемых размерах составят в 2024 году около 150 млн руб., в 2025 году — 200 млн руб.

Законопроект был принят в двух чтениях, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Севастополя.