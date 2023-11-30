Замначальника инспекции маломерных судов арестован

Севастопольский городской суд по настоянию прокуратуры заключил под стражу и.о.замначальника Центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Севастополю (ГИМС). Ранее он находился под домашним арестом.

Бывший заместитель руководителя ГИМС и еще один инспектор стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий и подделке документов по предварительному сговору. По версии следствия, они помогли кандидату на управление маломерными судами получить зачет без сдачи экзамена.

«При этом в ходе обыска у заместителя руководителя ГИМС обнаружены многочисленные документы с признаками подделки, среди которых удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры РФ, офицера ВС РФ, ветерана боевых действий и другие», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

О возбуждении уголовного дела в отношении двух высокопоставленных морских инспекторов стало известно на прошлой неделе. При этом сообщалось, что еще один фигурант уголовного дела — это начальник ГИМС.

В отношении заместителя руководителя ГИМС следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но Ленинский районный суд незаконно отказал в удовлетворении ходатайства, избрав домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение в Севастопольском городском суде. У следователей возникло предположение, что обвиняемый может либо скрыться, либо препятствовать сбору доказательств, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю продолжает расследование по данному уголовному делу. Подозреваемым грозит лишение свободы от трех до 10 лет.