В заказнике «Байдарский» нашли незаконный коттеджный поселок
Незаконное строительство на территории государственного природного ландшафтного заказника «Байдарский» выявили сотрудники Севгосстройнадзора.
Установлено, что у села Резервное, на землях сельскохозяйственных угодий в природном ландшафтном заказнике «Байдарский» ведется строительство коттеджного поселка с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, правил землепользования и застройки города Севастополя, сообщила пресс-служба Севгосстройнадзора.
«Строительство коттеджного поселка в заказнике «Байдарский» ведется без получения разрешений на строительство, в зоне особо охраняемых территорий, где строительство капитальных объектов не предусмотрено, и классифицируется как самовольное строительство», — сообщил и.о. начальника надзорного ведомства Дмитрий Клименко.
Уведомления о выявлении объектов, обладающих признаками самовольного строительства, направлены в городскую комиссию по пресечению самовольного строительства при департаменте городского хозяйства.