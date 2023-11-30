В заказнике «Байдарский» нашли незаконный коттеджный поселок

Установлено, что у села Резервное, на землях сельскохозяйственных угодий в природном ландшафтном заказнике «Байдарский» ведется строительство коттеджного поселка с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ, правил землепользования и застройки города Севастополя, сообщила пресс-служба Севгосстройнадзора.

«Строительство коттеджного поселка в заказнике «Байдарский» ведется без получения разрешений на строительство, в зоне особо охраняемых территорий, где строительство капитальных объектов не предусмотрено, и классифицируется как самовольное строительство», — сообщил и.о. начальника надзорного ведомства Дмитрий Клименко.

Уведомления о выявлении объектов, обладающих признаками самовольного строительства, направлены в городскую комиссию по пресечению самовольного строительства при департаменте городского хозяйства.