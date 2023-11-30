В Крыму обеспечен проезд по всем дорогам

Четверть дорог регионального и местного значения от всех пострадавших из-за ураганного ветра и подтоплений в Крыму осталось отремонтировать, проезд обеспечен на всех участках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

«Продолжаются работы по восстановлению дорог как регионального, так и местного значения. Из 13 ранее поврежденных участков остается только три: в селе Морское (городской округ Судак), Приморский (городской округ Феодосия), в селе Челядиново — селе Заветное (Ленинский район). Песчаная смесь с дорог убрана. Проезд обеспечен на всех участках», — цитирует С.Садаклиева ТАСС.

Из 823 поврежденных кровель домов 54 отремонтировали, 51 сейчас в работе. Силами ЖКХ и МЧС убрано также 1 750 упавших деревьев. «Ведем обследование волнорезов и берегоукрепительных сооружений», — добавил министр.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, ДНР, ЛНР. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали порядка 1,9 млн человек.