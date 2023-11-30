У грызунов в Крыму обнаружили возбудителей опасных болезней

В октябре рамках мониторинга природно-очаговых инфекций при обследовании территорий Белогорского, Советского и Нижнегорского районов были обнаружены положительные результаты генома возбудителя лептоспироза, туляремии и иксодового клещевого боррелиоз, сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Администрациям территорий, на которых выявлены опасные возбудители, выданы предписания по проведению дезинсекции и дератизации на территориях парков, скверов, кладбищ с обязательным проведением контроля эффективности данных работ.

Кроме этого в адрес республиканских больниц Нижнегорского, Советского, Белогорского районов направлены информационные письма о настороженности к выявлению болезней, общих для человека и животных, с использованием всех доступных методов лабораторной диагностики.

Вопрос профилактики и выявления очаговых инфекций находится на контроле специалистов Роспотребнадзора.

Ранее крымский «Россельхозцентр» сообщал, что в связи с теплой и ухой осенью на полуострове выявлено значительное увеличение численности мышевидных грызунов, повышение их активности и увеличение площади заселения.

Справка

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается волнообразной лихорадкой.

Туляремия — природно-очаговая зоонозная инфекция, широко распространенная на территории России. Возбудитель туляремии — мелкая бактерия Francisella tularensis, которая обладает высокой патогенностью для человека. Для развития инфекционного процесса достаточно 10-50 бактерий. Инфекция передается человеку в результате укусов инфицированными комаров, слепней, клещей или непосредственно через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами.

Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — хроническое или рецидивирующее трансмиссивное природно-очаговое заболевание, поражающее разные органы и системы. Заражение человека происходит при присасывании клеща.