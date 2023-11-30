Танцевать на Приморском теперь можно только с разрешения Севнаследия

Проведение публичных мероприятий на территории объектов культурного наследия теперь необходимо согласовывать с Севнаследием. Такое постановление правительства Севастополя приняли 30 ноября на заседании правительства.

Как рассказал директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, речь идет о возможности проводить публичные мероприятия на территории объектов культурного наследия. Прежде таких уведомлений оформлять не надо было, но теперь это требование федерального законодательства, там усложнили процедуру. Причем, согласование Севнаследия должно быть выдано не позднее, чем за пять дней до даты проведения мероприятия.

С.Бездольный также пояснил, что речь может идти, например, о площади или территории около конкретного памятника культурного наследия. В качестве примера была приведена площадь у памятника «Штык и парус».

Севнаследие выдает заключение, исходя из содержания мероприятия, расчетного количества людей и используемых средств проведения.

— У нас Приморский бульвар — это тоже объект культурного наследия, вся территория, — поддержал обсуждение и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

— Боюсь спросить, а танцы — это массовое мероприятие? — решил уточнить глава города Михаил Развожаев, на что получил ответ, что культурно-массовое.

— Теперь что, каждый раз танцорам ходить за разрешением? Или это можно урегулировать на длинный период? — снова осведомился губернатор.

Поскольку конкретного ответа не последовало, М.Развожаев поручил детально разобраться в вопросе, «чтобы конфуза не вышло».

Напомним, что народные танцы на Приморском бульваре, уже много лет собирающие немолодых любителей активно подвигаться под музыку на свежем воздухе, недавно оказались под угрозой запрета из-за закона о тишине. Принятый в августе 2021 года региональный закон относил Приморский бульвар в перечень территорий, на которых запрещается использование звукоусилительной аппаратуры. Потом эту коллизию как-то удалось замять и танцевать на площадке у Адмиралтейского якоря по вечерам не прекращают ни летом, ни зимой.