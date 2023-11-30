Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 40 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба от штормового ветра в Республике Крым достигла 39,7 млрд рублей, сообщил ТАСС министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

«На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно», — сказал С.Садаклиев.

Днем ранее председатель государственного совета региона Владимир Константинов сообщил об ущербе на 1,3 млрд рублей.

Штормовое предупреждение объявили в Крыму еще на три дня

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 1 декабря, в течение суток 2 и 3 декабря в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым на 1–3 декабря 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС Крыма.