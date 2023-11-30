Скельская пещера закрыта из-за подтопления

Информация о поддоплении размещена в группе Вконтакте «Скельская пещера». Оператор туристической достопримечательности, находящейся в Байдарской долине под Севастополем, сообщает, что «после последних дождей в пещере поднялась вода. Затоплена входная галерея». Пока вода не уйдет, пещера будет закрыта.

По такой же причине закрыта для туристов Красная пещера под Симферополем. По прогнозу специалистов, к ближайшим выходным ситуация там должна нормализоваться.

«Сейчас паводок небольшой. Вход притоплен, завтра к обеду уже можно будет пройти по мостикам. На выходных уже, возможно, будет нормально, потому что таких осадков в ближайшие дни больше не предвидится», — рассказали сотрудники туробъекта.

Отметим, что на 1-3 декабря на полуострове опять объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.