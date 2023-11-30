Севастопольскому аквариуму помогут восстановить коллекцию рыб

«Из последних хороших новостей: Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб», — сообщила пресс-служба севастопольского аквариума-музея.

Отмечается, что предложение о помощи севастопольский аквариум получил и от дальневосточного Приморского океанариума.

Пресс-служба учреждения поблагодарила людей, оказавших помощь, и сообщила, что сейчас восстанавливают помещения третьего зала. Специалисты работают по 14 часов в сутки, чтобы зал поскорее начал принимать посетителей. Сейчас в музее открыты для посетителей четыре зала.

Также выяснилось, что незадолго до «шторма века», в результате которого погибло порядка 500 животных, севастопольский аквариум закупил в Москве рыб, которые еще не успели приехать.

В ночь на 27 ноября в Севастополе бушевал разрушительный циклон. Ветер достигал ураганной скорости. Здание Института биологии южных морей на набережной Приморского бульвара, в котором находится и музей-аквариум, серьезно пострадало от шторма. Повреждена кровля, разбиты окна в четырех лабораториях и библиотеке. Вода лилась с четвертого этажа до подвала. Волны обрушилась на кровлю помещения, где находилось вентиляционное и другое оборудование аквариума. Образовалась воронка, морская вода прорвалось в помещение, где размещался аквариум с тропическими пресноводными обитателями, привезенными с четырех континентов. Многие из них погибли.

В перечне пресноводных рыб, которые погибли в Севастопольском аквариуме, упоминались и пираньи. В естественной среде они обитают в теплой, пресноводной воде. Но были случаи, когда этих экзотических рыб ловили и в Средиземном море, и в Балтийском. А соленость Черного моря в два раза ниже солености этих морей.