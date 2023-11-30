Рейтинг Севастополя по инвестиционной привлекательности ухудшился

Среди 85 регионов России Севастополь оказался на 73 месте, опустившись за год на четыре пункта.

Национальное Рейтинговое Агентство 27 ноября опубликовало XI ежегодный аналитический отчет по инвестиционной привлекательности регионов России. Согласно аналитическим данным, инвестиционная активность в России растет вопреки неблагоприятному внешнему фону и сохраняющимся рискам. Начало 2023 года было отмечено слабым результатом первого квартала — инвестиции в основной капитал выросли всего на 0,7% по сравнению с прошлым годом. Однако результаты первого полугодия 2023 года оказались позитивными: +7,6%.

В целом по стране у 10 субъектов Федерации уровень инвестиционной привлекательности был повышен, у 50 — подтвержден, а у 25 — понижен.

Рейтинг Севастополя и Крыма в 2023 году понизился. Из группы «средне привлекательных регионов» они переместились в «умеренно привлекательные».

Среди 85 регионов России, участвующих в рейтинге, Севастополь оказался на 73-м, а Республика Крым на 80-м месте в рейтинге инвестпривлекательности. Оценки Севастополя и Крыма ухудшились на фоне возросших рисков, уменьшения турпотока, логистических ограничений и сокращения числа крупных инвестиционных проектов.

В группе наиболее привлекательных регионов для инвестиций расположились Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область.

В группах с «умеренным» уровнем инвестпривлекательности оказались 23 региона вместо 16 годом ранее (их список пополнили Хакасия, Псковская, Архангельская и Тверская области, Коми, Севастополь, Еврейская АО и Крым). Лишь один регион, Мордовия, перешел из числа «умеренно» привлекательных в число «средне» привлекательных, – сказано в отчете.

В числе аутсайдеров — Республика Ингушения, Республика Тыва, Республика Калмыкия.

Оценка инвестиционной привлекательности выполняется с использованием множества показателей, таких как уровень безработицы, ВВП на душу населения, инфраструктура, доступность ресурсов и прочие факторы.