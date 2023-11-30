Проверить качество товара можно на портале Госуслуг

Качество лекарств, молочной продукции и даже шуб можно проверить с помощью Госуслуг. Для этого достаточно отсканировать специальный знак на упаковке.

«В приложении «Госуслуги» теперь можно проверять коды маркировки «Честного знака» через «Госкан» В 2023 году обязательно маркируют лекарства, молочную продукцию, воду, духи, обувь, пиво и другие товарные группы. Полный список можно посмотреть на сайте «Честного знака»», — сообщает портал Госуслуг.

В этом списке есть обувь, шубы и другая верхняя одежда, фотоаппараты, шины, покрышки и многое другое. К тому же, этот список постоянно пополняется. При покупке товара нужно зайти в Госуслуги, нажать на иконку «Госкан» на главном экране и через камеру приложения отсканировать код товара. На экране появится полная информация: срок годности, производитель и даже, например, вес продуктов.

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов. Если статус зеленый, то с товаром все в порядке, серый цвет означает, что товар уже продали или есть несоответствия в описании — в этом случае можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак». Красный статус означает то, что товар не прошел проверку на подлинность или система выявила другие нарушения — например, истек срок годности.

Может случиться, что приложение не найдет данных о товаре. Но, если он подлежит обязательной маркировке, сомнительную продукцию покупать не нужно, а вот просигнализировать об этом стоит. Поэтому нажмите «Сообщить о нарушении».