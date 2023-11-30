Подпорную стену на Адмирала Октябрьского ремонтируют как-то непонятно

Ремонтные работы происходят на виду у всего города. Желающих посмотреть за ходом работ на ул.Адмирала Октябрьского довольно много. Большинство наблюдающих — мужчины, которые не просто с интересом наблюдают за происходящим с противоположной подпорной стенки, а делятся собственными соображениями по поводу целесообразности того, что делают рабочие.

При разности мнений, общее впечатление можно охарактеризовать, как недоумение. «Севастопольская газета» также решила включиться в процесс обсуждения, но в качестве зрителя.

Из видимого на полдень 29 ноября: рабочие пытаются подпереть вторую, параллельную рухнувшей стену железобетонными кольцами, которые они вручную укладывают вверх по телу стены на рыхлый, мокрый и, разумеется, неутрамбованный грунт. На объекте работают примерно 10 рабочих и две единицы техники, в том числе маленький кран. Рабочим подают краном 40-килограммовые мешки с мелкофракционным материалом, и те засыпают пустоты внутри колец. Вдоль обрушенного участка стены проезжей части (за границей самой стены) выставлены стальные трубы. Они переварены металлическим швеллером. Вся эта конструкция, вероятно, должна предотвратить сползание колец с сыпучего грунта. У стены также выставлены фундаментные блоки ФБС, о назначении которых пока можно только догадываться. Возможно, они нужны, чтобы оградить проезжую часть, а, может станут частью монолитной конструкции. Это с учетом того, что блоки ФБС изначально предназначены для несения вертикальной, но не горизонтальной нагрузки.

— Такое решение можно расценивать разве что как временное. Но, судя по всему, это вряд ли что-то даст, потому что опоры у колец нет. Возможно, в этом месте оползня не будет: кольца смогут удержать грунт, но подпереть таким образом стену не получится. Для этого нужно было бы вставить клин и как бы приподнять им стену. Сейчас опоры у стены нет! Думаю, что данная конструкция не долговечна, ее все равно придется разбирать. Если пойдет движение грунта, стена все равно просядет, продавив кольца вниз, поскольку они не имеют жесткой опоры, – высказал свое мнение один из наблюдателей.

Он предположил, что логичнее было бы вместо труб вдоль линии рухнувшей стены выкопать траншею расчетной глубины, залить туда армированный бетон, сделать вертикальные связи и далее, перевязывая бетон объемной арматурой, вылить стену из бетона. Затраты были бы не больше, чем нынешние. Но тогда стена была бы заглублена и имела бы литой фундамент, то есть, была бы способна остановить сползание грунта,

Двое других наблюдателей надеются, что все соответствует составленному кем-то проекту, но не уверены в этом. Глядя на происходящее, они предположили, что, возможно, ФБСы станут основой бетонной конструкции, которую заармируют и перевяжут, как положено настоящей бетонной конструкции. А пока...

— Похоже, они и сами не понимают, что делают, — пожимают плечами мужчины.

Еще один очевидец предположил, что стену в дальнейшем будут «анкерить» по примеру подпорных стен, что устроили вдоль трассы «Таврида». Правда комментировать, что ремонтники делают сейчас, он не стал. Говорит, наверное, в этом есть какой-то смысл, но ему он не понятен.

К сожалению, никаких официальный пояснений происходящего департамент городского хозяйства пока не дал. «Севастопольская газета» обратилась с предложением организовать пресс-подход на эту тему для городских СМИ.

Накренившаяся после обильных осенних дождей аварийная подпорная стенка на спуске с площади Восставших рухнула утром 25 ноября.

О необходимости ремонта подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского говорили давно. В сентябре 2023 года его начали. Был обрушен верхний слой части стены с нечетной стороны улицы. Параллельно с этим начались проектные работы, которые должны были закончить к концу года.