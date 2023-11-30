На подарки ветеранам выделили 535 тысяч рублей
Севастопольскому дому ветеранов постановлением правительства от 30 ноября выделили дополнительно 535 тысяч рублей.
Как пояснил на заседании правительства директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, речь идет о перераспределении средств, образовавшихся в рамках исполнения программных мероприятий, а также сэкономленных бюджетных средствах в рамках проведения социологических исследований.
Он также сказал, что средства нужны Дому ветеранов для осуществления их деятельности, в том числе покупки подарков к праздничным датам.