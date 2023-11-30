На подарки ветеранам выделили 535 тысяч рублей

Как пояснил на заседании правительства директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный, речь идет о перераспределении средств, образовавшихся в рамках исполнения программных мероприятий, а также сэкономленных бюджетных средствах в рамках проведения социологических исследований.

Он также сказал, что средства нужны Дому ветеранов для осуществления их деятельности, в том числе покупки подарков к праздничным датам.