Летние кафе зачем-то передали ДИЗО

Оформление права на размещение летних кафе теперь передали департаменту имущественных и земельных отношений (ДИЗО), с пояснением, что процедурно такая передача сродни предоставлению территории под благоустройство, без предоставления земельного участка.

То есть, теперь предпринимателям для получения разрешения на размещение летнего кафе необходимо обращаться в ДИЗО, где и будут решать, нужно там кафе или не нужно.

Такое нововведение явно не показалось разумным губернатору Михаилу Развожаеву, который назвал это бредом.

— Сделайте, если надо, отдельный порядок. Торговля в одних руках должна быть. Часто объекты бывают одинаковые: НТО летнее стоит и тут же летняя площадка. Это же коллапс какой-то будет, — отреагировал он на новшество, распорядившись проработать вопрос более внимательно и со смыслом.

Он также убежден, что руководитель ДИЗО с удовольствием откажется от такой привилегии.